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Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2024 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman belli olacak?

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Bedelli askerlikle ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan 'bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusu, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Saat kaçta açıklanacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik yerlerinin 25 Ocak tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında 2024 Celp ve sevk tarihleri sorgulatılıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Bedelli askerlik sonuçları ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, resmi sitesi üzerinden bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Bedelli askerlik yerleri 25 Şubat Perşembe günü açıklanacaktır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada saat hakkında bir bilgi verilmemiştir.

BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI!

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekildedir:

  • 08 Şubat 2024
  • 07 Mart 2024
  • 18 Nisan 2024
  • 16 Mayıs 2024
  • 27 Haziran 2024
  • 25 Temmuz 2024
  • 22 Ağustos 2024
  • 19 Eylül 2024
  • 17 Ekim 2024
  • 14 Kasım 2024
  • 12 Aralık 2024

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