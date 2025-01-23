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BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı! (e-devlet)

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı! (e-devlet)
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Bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Askerlik yerlerini sorgulamak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecekler. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte detaylar!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirecek vatandaşların heyecanla beklediği açıklama bugün yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılına ait bedelli askerlik yerlerini duyurması bekleniyor. Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı! (e-devlet)

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı! (e-devlet)

BEDELLİ ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurularına göre, bedelli askerlik yerleri e-devlet üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra, "Askerlik Yerleri Sorgulama" ekranı kullanılarak ilgili bilgiler görüntülenebiliyor. Bedelli askerlik celp ve sevk dönemler şu şekilde:

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı! (e-devlet)

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

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