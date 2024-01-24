Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA!
Bedelli askerlik yerleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Celp ve sevk tarihleri açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Celp ve sevk tarihleri neler? İşte detaylar...
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusunda merak içinde olan vatandaşlar, konuyla ilgili son durumu araştırıyor. Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar, askerlik görevlerini hangi birlikte yerine getireceklerini öğrenebilecekler. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 Celp ve Sevk tarihleri sorgulama!
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden bedelli askerlik yerleri hakkında duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.
2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA!
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekildedir:
- 08 Şubat 2024
- 07 Mart 2024
- 18 Nisan 2024
- 16 Mayıs 2024
- 27 Haziran 2024
- 25 Temmuz 2024
- 22 Ağustos 2024
- 19 Eylül 2024
- 17 Ekim 2024
- 14 Kasım 2024
- 12 Aralık 2024
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