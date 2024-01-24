Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA!

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusunda merak içinde olan vatandaşlar, konuyla ilgili son durumu araştırıyor. Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar, askerlik görevlerini hangi birlikte yerine getireceklerini öğrenebilecekler. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 Celp ve Sevk tarihleri sorgulama!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden bedelli askerlik yerleri hakkında duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekildedir:

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

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