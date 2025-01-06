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Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri!

Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri!
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Bedellik askerlik celp/sevk tarihleri açıklandı mı ve 2025 yılında bedelli askerlik yapacak olan yükümlüler, sevk ve celp tarihlerini öğrenmek için bekliyor. Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında bedelli askerlik hizmeti 4 farklı dönemde gerçekleştirilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'na göre, bedelli askerlik hizmeti Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4 dönemde gerçekleşecek. İlk celp dönemi Şubat ayında başlayacak. 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

BEDELLİ ASKERLİK CELP/SEVK TARİHLERİ

Şubat celp döneminde silahaltına alınacak Yedek Subay ve Astsubay adaylarının sevk tarihi 6 Şubat olarak belirlenirken, Er'ler 6 Şubat, 6 Mart ve 3 Nisan tarihlerinde birliklerine teslim edilecek. Bedelli askerler için Kuvvet, Sınıf, Branş ve eğitim birlikleri bilgisi 29 Ocak 2025'te e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Mayıs celp döneminde Yedek Subay/Astsubay adaylarının sevk tarihi 8 Mayıs, Er'lerin sevk tarihleri ise 8 Mayıs, 12 Haziran ve 10 Temmuz olarak duyuruldu. Bedelli askerlik görevini yapacak olanlar için ilgili bilgilerin 30 Nisan 2025'te açıklanacağı belirtildi.

Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri!

Ağustos celp döneminde Yedek Subay/Astsubay adaylarının sevk tarihi 7 Ağustos, Er'lerin sevk tarihleri ise 7 Ağustos, 4 Eylül ve 2 Ekim olarak açıklandı. Bedelli askerlik bilgileri 30 Temmuz 2025'te duyurulacak.

Kasım celp döneminde Yedek Subay/Astsubay adaylarının sevk tarihi 6 Kasım, Er'lerin sevk tarihleri ise 6 Kasım, 4 Aralık ve 8 Ocak 2026 olarak belirlendi. Bedelli askerlik celp ve sevk detayları ise 27 Ekim 2025'te açıklanacak.

Mayıs, Ağustos ve Kasım dönemlerinde bedelli askerlik yapmak isteyenlerin tercihler için belirtilen son tarihlere kadar yoklama ve hizmet tercihlerini tamamlamaları gerekiyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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