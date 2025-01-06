Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri!

2025 Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'na göre, bedelli askerlik hizmeti Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4 dönemde gerçekleşecek. İlk celp dönemi Şubat ayında başlayacak. 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

BEDELLİ ASKERLİK CELP/SEVK TARİHLERİ

Şubat celp döneminde silahaltına alınacak Yedek Subay ve Astsubay adaylarının sevk tarihi 6 Şubat olarak belirlenirken, Er'ler 6 Şubat, 6 Mart ve 3 Nisan tarihlerinde birliklerine teslim edilecek. Bedelli askerler için Kuvvet, Sınıf, Branş ve eğitim birlikleri bilgisi 29 Ocak 2025'te e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Mayıs celp döneminde Yedek Subay/Astsubay adaylarının sevk tarihi 8 Mayıs, Er'lerin sevk tarihleri ise 8 Mayıs, 12 Haziran ve 10 Temmuz olarak duyuruldu. Bedelli askerlik görevini yapacak olanlar için ilgili bilgilerin 30 Nisan 2025'te açıklanacağı belirtildi.

Ağustos celp döneminde Yedek Subay/Astsubay adaylarının sevk tarihi 7 Ağustos, Er'lerin sevk tarihleri ise 7 Ağustos, 4 Eylül ve 2 Ekim olarak açıklandı. Bedelli askerlik bilgileri 30 Temmuz 2025'te duyurulacak.

Kasım celp döneminde Yedek Subay/Astsubay adaylarının sevk tarihi 6 Kasım, Er'lerin sevk tarihleri ise 6 Kasım, 4 Aralık ve 8 Ocak 2026 olarak belirlendi. Bedelli askerlik celp ve sevk detayları ise 27 Ekim 2025'te açıklanacak.

Mayıs, Ağustos ve Kasım dönemlerinde bedelli askerlik yapmak isteyenlerin tercihler için belirtilen son tarihlere kadar yoklama ve hizmet tercihlerini tamamlamaları gerekiyor.