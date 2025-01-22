BEDELLİ ASKERLİK 2025 YERLERİ SORGULAMA | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlik yerleri açıklandığında, adaylar görev yerlerini keşfedecek ve sevk tarihlerini öğrenmek üzere beklemeye geçecekler. Bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı araştırılıyor. MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularına yanıt aranıyor. 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet sistemi ve askerlik şubeleri aracılığıyla ilan edilecek.

23 Ocak 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler, bir daha bedelli askerlik başvurusu yapma hakkına sahip olamayacak.

2025 ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak için başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan yükümlüler, 2025 yılı boyunca belirlenen celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimine alınacaklar.

Bedelli askerlik kapsamında yükümlülerin sevk edileceği tarihler şu şekilde: