BEDELLİ ASKERLİK 2025 YERLERİ SORGULAMA | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ve e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacağı, adaylar arasında merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, bedelli askerlik sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Bedelli askerlik yerleri açıklandığında, adaylar görev yerlerini keşfedecek ve sevk tarihlerini öğrenmek üzere beklemeye geçecekler. Bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı araştırılıyor. MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularına yanıt aranıyor. 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılında bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet sistemi ve askerlik şubeleri aracılığıyla ilan edilecek.
23 Ocak 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler, bir daha bedelli askerlik başvurusu yapma hakkına sahip olamayacak.
2025 ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak için başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan yükümlüler, 2025 yılı boyunca belirlenen celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimine alınacaklar.
Bedelli askerlik kapsamında yükümlülerin sevk edileceği tarihler şu şekilde:
- 02 Şubat 2025
- 01 Mart 2025
- 03 Nisan 2025
- 08 Mayıs 2025
- 12 Haziran 2025
- 10 Temmuz 2025
- 07 Ağustos 2025
- 04 Eylül 2025
- 07 Ekim 2025
- 06 Kasım 2025
- 04 Aralık 2025