Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Güncelleme:
VIP uyuşturucu partilerinin düzenlendiği Bebek Oteli'nin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı rezidansın deposunda aralarında iş insanlarının, oyuncuların ve mankenlerin de olduğu çok sayıda ünlünün şantaj arşivi bulundu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bebek Otel'le ilgili soruşturmasında, otelde VIP uyuşturucu partileri düzenlendiği ve ünlü isimlerin farklı isimlerle kayıt yaptırdığı tespit edildi.
  • Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Şişli'deki rezidansının deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ve güvenlik kamera kayıt cihazları ele geçirildi.
  • Rezidansın deposunda bulunan dijital arşivde, Bebek Otel'deki partilere katıldığı iddia edilen iş insanları, sanatçılar, oyuncular, mankenler ve sosyal medya fenomenlerine ait görüntülerin olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Bebek Otel'le ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Soruşturmada, uyuşturucunun merkezi konumunda olduğu öne sürülen Bebek Otel'de VIP uyuşturucu partileri düzenlendiği, ünlü isimlerin otele geldiklerinin anlaşılmaması için farklı isimlerle odalara kayıt yaptırıldığı tespit edildi. Bu kapsamda otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklandı.

REZİDANSA YENİDEN BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada, Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişli'deki rezidansa Başsavcılık talimatıyla yeniden baskın yapıldı. Yıldırım'ın kumarhaneye çevirdiği öne sürülen rezidansın alt katındaki depoda çok sayıda dijital materyalin bulunduğu belirtildi.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

DEPODAN DEV DİJİTAL ARŞİV ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerine ait kayıt cihazları ele geçirildi. Güvenlik birimleri bazı flash disklerin şifrelerini kırdı.

GİZLİ KAMERALARLA DA KAYIT ALINDIĞI İDDİASI

Dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın farklı bir boyuta taşındığı belirtilirken, Bebek Otel'de düzenlendiği öne sürülen VIP partilerin yalnızca güvenlik kameralarıyla değil, gizli kameralarla da kayıt altına alındığı iddia edildi. Otelde gizliliğe büyük önem verildiği izlenimi yaratılmasına rağmen, çok sayıda görüntünün arşivlendiği öne sürüldü.

ÜNLÜ İSİMLERE AİT GÖRÜNTÜLER

Haberde, Muzaffer Yıldırım'ın depoda sakladığı dijital arşivde partilere katıldığı iddia edilen iş insanları, sanatçılar, oyuncular, mankenler ve sosyal medya fenomenlerine ait görüntülerin bulunduğu ileri sürüldü. Gizli kameralarla kaydedildiği belirtilen tüm dijital materyallerin siber birimlere inceleme ve deşifre için teslim edildiği ifade edildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR BİLE KAYIT ALTINDA

Otelin giriş-çıkışları, kat koridorları, oda girişleri ve restoran bölümüne ait güvenlik kamera kayıt cihazlarının da rezidansın deposunda saklandığı belirtildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Muzaffer Yıldırım'ın bağlantıları istihbarat birimleri tarafından da inceleme altına alındı; görüntülerin yurt dışı istihbarat birimleriyle ya da farklı kişi ve kurumlarla paylaşılıp paylaşılmadığı araştırılıyor.

500

