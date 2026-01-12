Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Bebek sahilindeki otelde arama gerçekleştirmişti.

EKİPLER ŞAFAK VAKTİ OTELE GİTTİ

Soruşturma sürerken otelin kaçak olduğu belirlenen yapılarının yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgilendirme yapıldı. Belediye ve polis ekipleri sabah saatlerinde otelde yıkım çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

KORUMA KURULU YIKIM KARARI VERMİŞTİ

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı'nda yer alan ve uzun yıllardır kamuoyunda bilinirliği yüksek olan Bebek Otel'de tespit edilen imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMUŞTU

Kararın ardından otel yönetiminin itirazı idare mahkemesinde değerlendirildi. Mahkeme, itirazı kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. 28 Aralık'ta kaçak yapılaşma tespit edildiği gerekçesiyle mühürlenen Bebek Otel'in, iddiaya göre izinsiz faaliyetine devam ettiği belirlendi.

İBB EKİPLERİ SABAH SAATLERİNDE YIKIMA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapılara yönelik yıkım çalışması yürütüyor.

OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere dönük olarak yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında, ilgili suçlara konu adreslerden biri olan Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti.

OTEL MÜDÜRÜ VE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

'Fuhuş' ve 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Bebek Otel'e geçtiğimiz gün de jandarma tarafından ikinci kez baskın yapılmıştı.Soruşturma kapsamında, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi), tutuklanmıştı.