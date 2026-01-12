Haberler

Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi Haber Videosunu İzle
Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'de kaçak yapılaşma olduğunun tespit edilmesinin ardından oteldeki bazı bölümler yıkılıyor. İBB ve polis ekipleri sabah saatlerinde otele girdi.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri, Bebek Otel'in kaçak yapılarının yıkımına sabah saatlerinde başladı.
  • Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mühürlendi.
  • Bebek Otel müdürü Arif Altunbulak ve sahibi Muzaffer Yıldırım, soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Bebek sahilindeki otelde arama gerçekleştirmişti.

EKİPLER ŞAFAK VAKTİ OTELE GİTTİ

Soruşturma sürerken otelin kaçak olduğu belirlenen yapılarının yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgilendirme yapıldı. Belediye ve polis ekipleri sabah saatlerinde otelde yıkım çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

KORUMA KURULU YIKIM KARARI VERMİŞTİ

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı'nda yer alan ve uzun yıllardır kamuoyunda bilinirliği yüksek olan Bebek Otel'de tespit edilen imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı.

Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMUŞTU

Kararın ardından otel yönetiminin itirazı idare mahkemesinde değerlendirildi. Mahkeme, itirazı kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. 28 Aralık'ta kaçak yapılaşma tespit edildiği gerekçesiyle mühürlenen Bebek Otel'in, iddiaya göre izinsiz faaliyetine devam ettiği belirlendi.

Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

İBB EKİPLERİ SABAH SAATLERİNDE YIKIMA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapılara yönelik yıkım çalışması yürütüyor.

OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere dönük olarak yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında, ilgili suçlara konu adreslerden biri olan Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti.

Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

OTEL MÜDÜRÜ VE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

'Fuhuş' ve 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Bebek Otel'e geçtiğimiz gün de jandarma tarafından ikinci kez baskın yapılmıştı.Soruşturma kapsamında, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi), tutuklanmıştı.

Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Okan Buruk içeriye alınsın madem öyle adaletli olunsun.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'

Gözaltı sonrası Roma'dan konuştu! Türk basınını şikayet etti
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!

Trump'a resmen yalvardı! İlk fırsatta İran'a...