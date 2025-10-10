Bayrampaşa seçimi neden iptal edildi, seçim yenilenecek mi?

Bayrampaşa seçimi neden iptal edildi? CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura ile kazandığı başkanvekilliği seçimine ilişkin AK Parti tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Detaylar...

BAYRAMPAŞA SEÇİMİ NEDEN İPTAL OLDU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura ile kazandığı başkanvekilliği seçimine ilişkin AK Parti tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gelişmenin ardından Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği için gerçekleştirilen seçimde, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ile Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın yarışmıştı. Seçim süreci oldukça çekişmeli geçmiş ve oylar eşitlenmişti. Seçimin ilk turunda AK Parti adayı 19 oy alırken, CHP adayı 18 oy almıştı.

Ancak bu turda gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti. İkinci turda ise oylar 18-18 eşit kalmış ve bir oy geçersiz sayılmıştı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitliğin bozulmaması üzerine, Başkanvekili kura çekimi sonucu belirlenmişti. Kura sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçilmişti.

Seçimlerin dördüncü turunda AK Parti adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayılmış, AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulunmuştu, Oturumu yöneten CHP'li Kahraman'ın itirazı kabul etmemesi üzerine AK Parti grubu itirazlarını mahkemeye taşımıştı.

AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu. Seçim, mahkemenin kararı uyarınca tekrardan yapılacak.