Bayrampaşa Seçim Sonuçları: SON DAKİKA! Bayrampaşa Belediye Başkanı kim seçildi?

Güncelleme:
Bayrampaşa Belediyesi'nde yıllardır gündemde olan belediye başkan vekilliği seçimi nihayet sonuçlandı ve ilçede siyasi dengeleri değiştirecek önemli bir dönemeç yaşandı. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkanı kim seçildi? Bayrampaşa seçim sonuçları...

Bayrampaşa Belediyesi'nde uzun süredir gündemde olan başkan vekilliği seçimi, 26 Ekim 2025 tarihinde nihayet sonuçlandı. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkanı kim seçildi? Bayrampaşa seçim sonuçlarının detayları haberimizde!

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI

Bayrampaşa Belediyesi'nde uzun süredir gündemde olan başkan vekilliği seçimi, 26 Ekim 2025 Pazar günü Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nde gerçekleştirildi. Seçimler, özellikle geçmişteki hukuki süreçler ve tutuklu belediye başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılması sonrası yakından takip edildi.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KİM SEÇİLDİ?

Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Başkan vekilliği için CHP ve Cumhur İttifakı adaylarını belirledi. CHP, Meclis Üyesi Recep Öztürk'ü, AK Parti ve MHP grubu ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın'ı aday gösterdi.

Gizli oylama süreci, yoğun katılım ve hazırlıklar nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı. İlk iki turda 3'te 2 çoğunluk olan 26 oy arandı; ancak adaylar bu oy oranına ulaşamadı.

İlk tur: Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oy, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı.

İkinci tur: Her iki aday 18'er oy aldı; AK Parti adayına verilen bir oy yazım hatası nedeniyle iptal edildi.

Üçüncü tur: Akın 19, Öztürk 18 oy aldı.

Dördüncü tur: Bağımsız üye Saki Teker'in oy tekrarı sonrası Akın 19 oyla başkan vekili seçildi.

Oylama sonrası CHP grubu, bağımsız üyenin oy kullanımı ve bir pusula hatası gerekçesiyle itiraz dilekçesi verdi. Ancak Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman, "divan kurulunun şerhi" ile İbrahim Akın'ın başkan vekili seçildiğini resmen ilan etti.

SEÇİM SONRASI İBRAHİM AKIN'IN AÇIKLAMALARI

Başkan vekili olarak seçilen İbrahim Akın, kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında, Bayrampaşa halkına hizmeti sürdürme kararlılığını vurguladı:

"Bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibarıyla 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş olacağız. Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok, yola devam ediyoruz."

İBRAHİM AKIN KİMDİR?

İbrahim Akın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından desteklenen ve Cumhur İttifakı'nın Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili adayı olarak öne çıkan deneyimli bir siyasetçidir. Daha önce AK Parti Meclis Üyesi olarak görev yapan Akın, belediye yönetiminde etkin rol oynayan bir isim olarak tanınıyor. Seçim sonrası yaptığı açıklamalarda, partiler üstü bir hizmet anlayışıyla hareket edeceğini vurguladı ve Bayrampaşa halkının yararına çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

SEÇİM SÜRECİ VE TARTIŞMALAR

Seçim süreci, çeşitli tartışmalara ve itirazlara sahne oldu. Özellikle bağımsız meclis üyesi Saki Teker'in oyunu tekrar kullanması ve AK Parti adayı Akın'a verilen pusuladaki yazım hatası, süreçte dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Bu durum, CHP grubunun itiraz dilekçesi sunmasına neden oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçim sonrası yaptığı açıklamada, hukukun verdiği karar doğrultusunda seçimin yenilendiğini ve İbrahim Akın'ın belediye başkan vekili olarak seçildiğini belirtti. Özdemir, belediye yönetiminin Bayrampaşa halkına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini ve partiler üstü bir yaklaşım sergileneceğini vurguladı.

BAYRAMPAŞA'DA ÖNCEKİ DURUM: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKAN

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Başkan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılması sonrası 21 Eylül 2025'te Meclis Üyesi İbrahim Kahraman, geçici olarak Belediye Başkan Vekili seçilmişti. 9 Ekim 2025 tarihinde ise İstanbul 8. İdare Mahkemesi, yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Dilara Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
