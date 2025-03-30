BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI? 2025 Bayramda müzeler ücretsiz mi?

Bayram tatilinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki müzeleri gezmek isteyenler, müzelerin açık olup olmadığını ve hangi günler hizmet vereceğini araştırıyor. Özellikle Milli Saraylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ile belediye müzelerinin çalışma saatleri büyük önem taşıyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda müzelerin ziyarete açık olup olmayacağı ve müze girişlerinin ücretsiz olup olmayacağına dair en güncel bilgiler belli oldu. İşte şehir şehir müze durumu ve ziyaret saatlerine dair tüm detaylar…

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Milli Saraylar'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bayramın birinci günü (30 Mart Pazar) Topkapı Sarayı, ikinci günü (31 Mart Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olacaktır. Bayramın üçüncü günü ise (1 Nisan Salı) Topkapı Sarayı ziyarete kapalı olacak, Milli Saraylara bağlı diğer tüm saray, köşk ve kasırlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir."

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı olan Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi gibi müzeler ise bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacaklar.

BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Genel uygulamaya göre, müze girişleri ücretlidir ve yalnızca özel günlerde ücretsiz erişim sağlanıyor. Bayram süresince müze giriş ücretlerinin geçerli olması bekleniyor. Bu nedenle ziyaret etmek istediğiniz müzenin web sitesinden güncel ücret bilgilerine ulaşmanız tavsiye edilir.