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Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli?

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Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli?

Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş nereli? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM BAŞ KİMDİR?

Bayram Baş, 22 Temmuz 1982'de Çankırı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara ve İstanbul'da tamamladı. Yükseköğrenimini ise Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünde gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Ankara-Pursaklar'ın kentleşme süreci" konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimine ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde başladı ve uluslararası Dublin Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

2005-2009 yılları arasında çeşitli dershane ve yayınevlerinde öğretmenlik ve yayıncılık yaptı. 2009'da kendi eğitim kurumunu kurarak kurucu müdürlük görevini üstlendi. Ayrıca bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin (2010), bir meslek edindirme kursunun (2013) ve bir özel Anadolu lisesinin (2016) kurucu ortağı oldu.

2006'da kurucu başkanı olduğu Okumayı Sevenler Derneği ve 2015'te kurucu başkanı olduğu Eğitsel Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Derneği, Pursaklar ilçesinde önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alır. Ekonomi Kulübü Derneği'nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır. Ayrıca Enderun Eğitim Vakfı Ankara şube başkanı olarak kamu yararına çalışmalar yürütmüş ve birçok sivil toplum kuruluşu ile ortak projeler gerçekleştirmiştir.

Ak Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı'nda (2011-2023) yönetim kurullarında başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve askerlik hizmetini 2009'da Kars/Sarıkamış'ta yedek subay olarak tamamlamıştır. 2006 yılından beri Pursaklar'da ikamet etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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