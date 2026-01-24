Haberler

Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda, Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya yapılanmasına yönelik düzenlenen baskında 15 şüpheli yakalandı. Operasyon görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya, "Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

  • Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
  • Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı ve 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı.
  • Operasyonda 1 uzun namlulu silah ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya'daki yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonun, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü bildirildi.

ELEBAŞI YURTDIŞINDA TUTUKLU

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.'nin yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya yapılanmasını yöneten H.A. ile birlikte hareket eden şüpheliler hedef alındı.

ADAM ÖLDÜRME, YAĞMA, YARALAMA

Operasyonda yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi eylemlere karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca operasyonu yürüten emniyet güçlerini ve sürece katkı sağlayan kurumları tebrik etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Hukuk
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Sayin bakanim yaptiginiz operasyonlari taktir ediyorum sizin ve guvenlik birimlerinin emegine saglik, da yakalananlarada gercek caydirici cezalar uygulansa bu kadar cok orgütler kurulup palazlanamazlar diye düsünüyorum.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Bakan yakalatiyor ve gugukcunun biri saliveriyor kısır döngü alıştık

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Televizyonda mafya ve şatafatlı aşiret dizilerini kaldirin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

bu örgütler ne zaman nasıl böyle Palazlandi polisin devletin hiçbl mi haberi olmadı bu hale gelene kadar .. bırakın bu işleri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

