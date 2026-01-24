Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya'daki yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonun, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü bildirildi.

ELEBAŞI YURTDIŞINDA TUTUKLU

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.'nin yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya yapılanmasını yöneten H.A. ile birlikte hareket eden şüpheliler hedef alındı.

ADAM ÖLDÜRME, YAĞMA, YARALAMA

Operasyonda yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi eylemlere karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca operasyonu yürüten emniyet güçlerini ve sürece katkı sağlayan kurumları tebrik etti.