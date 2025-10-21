Bayer Leverkusen PSG hangi kanalda? Bayer Leverkusen PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler

Güncelleme:
Bayer Leverkusen PSG Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bayer Leverkusen PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen PSG maçını hangi kanal veriyor? İşte Bayer Leverkusen PSG maçı yayın bilgisi!

BAYER LEVERKUSEN PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen PSG maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bayer Leverkusen PSG maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak platform üzerinden canlı izleyebilecekler.

BAYER LEVERKUSEN PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen PSG maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
