Bay Becerikli öldü mü? Bay Becerikli nasıl öldü, ne zaman öldü? Bay Becerikli nasıl ölmüş?

Bay Becerikli nasıl öldü? Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Sosyal medyada Bay Becerikli'nin öldüğüne dair iddialar dolaşmaya başladı. Bay Becerikli'yi tanıyanlar Bay Becerikli nasıl öldü? Bay Becerikli öldü mü? Bay Becerikli ne zaman öldü? Bay Becerikli nasıl ölmüş? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

BAY BECERİKLİ NASIL ÖLDÜ?

Bay Becerikli öldü mü henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte sosyal medya Bay Becerikli'nin öldüğü yönünde iddialar dolaşmaktadır. Bay Becerikli olarak bilinen Phil Gallagher'ın ortadan kayboluşu bu dedikoduların artışına neden olmuştur. Peki, Bay Becerikli kimdir?

BAY BECERİKLİ KİMDİR?

Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. 60 bölüm yayınlanmıştır. Bu programda 1 dakika zamanı ve çocukların Bay Becerikli'den yardım alması dışında Bay Becerikli birçok zaman sıkılır ve sonunda bir şeyler yapmaya karar verir.

PHILL GALLAGHER KİMDİR?

Phil Gallagher, en çok CBeebies çocuk televizyon programı Bay Becerikli'nin baş karakterini oynamasıyla tanınan bir İngiliz çocuk televizyon sunucusudur. Gallagher, Rainham, Kent ve Canterbury Christ Church Üniversitesi'ndeki Rainham Mark Gramer Okulu'na eğitim almıştır.

Filmografi

2007–2009 yıllarında Bay Becerikli programında Bay Becerikli rolünü üstlenmiştir.

2007 ve 2010 yıllarında Bear Behaving Badly programında Robot Fare Avcısı, Mumya rollerini üstlenmiştir.

2008 yılında Hotel Trubble programında Doktor Windy Banana Bones rolünü üstlenmiştir.

2009–2011yıllarında Grandpa in My Pocket programında Bay Liker Motorcu rolünü üstlenmiştir.

2009 yılında CBeebies Jack & Jill programında Bay Becerikli rolünü üstlenmiştir.

2010 yılında CBeebies Aladdin programında Wishy Wishy rolünü üstlenmiştir.

2010–2011 yıllarında Mister Maker Comes to Town programında Bay Becerikli rolünü üstlenmiştir.

2010 yılında JollyWobbles programında Regular rolünü üstlenmiştir.

2011 yılında CBeebies Stricly Cinderella programında Makerina rolünü üstlenmiştir.

2012 yılında CBeebies Jack And The Beanstalk programında Bay Becerikli rolünü üstlenmiştir.

2013–2014 yıllarında Mister Maker Around the World programında Bay Becerikli rolünü üstlenmiştir.

2015–2016 yıllarında Mister Maker's Arty Party programında Bay Becerikli rolünü üstlenmiştir.

2016 yılında Snow White and the Seven Dwarfs programında Muddles rolünü üstlenmiştir.

2018 yılında CBeebies Thumbelina programında Barney Kurbağası rolünü üstlenmiştir.

2019 yılında CBeebies Hansel and Gretel programında Baba Crimble rolünü üstlenmiştir.

2020 Mister Maker At Home programındaBay Becerikli rolünü üstlenmiştir.

