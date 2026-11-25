Sabahınıza Eski Batum'da bir kahveyle başlayabilirsiniz. Şehir; samimi kafeleri, etkileyici tarihi binaları ve cesur modern mimarisiyle geçmişle bugünü bir araya getiriyor. Palmiye ağaçlarıyla çevrili sahil bulvarında yürüyebilir veya bisiklete binebilir, Batum Botanik Bahçesi'nde deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Yaz aylarında yüzme, tekne turları ve su sporları için Gonio, Kvariati, Kobuleti ve Çakvi plajlarını tercih edebilirsiniz. Üstelik dağlar düşündüğünüzden çok daha yakın: Argo Teleferiği ile sahil şeridinden şehrin üzerindeki Anuria Dağı'na yalnızca 15 dakikada ulaşabilirsiniz.

Batum'un dışına çıktığınızda ise Acara'nın keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir yüzüyle karşılaşırsınız. Mtirala ve Kintrişi'de orman patikalarını takip ederek şelalelere ulaşabilir veya Maçakhela Milli Parkı'ndaki doğa yürüyüşünüzü çevredeki yerel köylere yapacağınız ziyaretlerle birleştirebilirsiniz. Mtirala ve Kintrişi'nin bazı bölümleri, Kobuleti'nin sulak alanlarıyla birlikte Gürcistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kolhis Yağmur Ormanları ve Sulak Alanları kapsamındadır. Bölge; doğa yürüyüşleri, kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık veya yalnızca doğayla baş başa vakit geçirmek için harika bir ortam sunuyor.

Kış aylarında Goderdzi Kayak Merkezi'ne gitmek için dağların daha yüksek kesimlerine çıkabilirsiniz. Bol kar, modern telesiyej sistemleri ve ormanlarla çevrili kayak pistleri, burayı kayak ve snowboard tutkunları için ideal bir destinasyon hâline getiriyor. Deneyimli kayakçılar da özellikle derin ve taze karın keyfini çıkarmak için bölgeyi tercih ediyor. Dağ otelleri ise konforlu konaklama imkânları sunuyor. Karların erimesiyle birlikte doğa yürüyüşü, binicilik ve dağ bisikleti gibi aktiviteler yapabilir, Yeşil Göl'ü ziyaret edebilir veya yakınlardaki Beşumi'de vakit geçirebilirsiniz.

Biraz daha macera arıyorsanız rafting yapabilir, bir rehber eşliğinde kanyon keşfine çıkabilir veya Çiruki'deki zipline hattında heyecan dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bölgedeki turizm altyapısı da giderek gelişiyor. Yeni yürüyüş parkurları, dağ sığınakları, konaklama tesisleri ve turistik aktiviteler, ziyaretçilere bölgeyi keşfetmek için her geçen gün daha fazla seçenek sunuyor.

Yerel yaşamı yakından tanımak için aile işletmesi bir konukevinde konaklayabilirsiniz. Ev yapımı yemeklerin tadını çıkarabilir, ev sahipleriyle tanışabilir ve ortak sofralarda Gürcü misafirperverliğini deneyimleyebilirsiniz. Kayık şeklindeki Acar haçapurisi başta olmak üzere borano ve sinori gibi yöresel lezzetleri tadabilir, aile işletmesi bir şarap mahzenini ziyaret edebilir veya geleneksel bir yemeğin nasıl hazırlandığını öğrenebilirsiniz. Ahşap oymacılığı, dokumacılık ve nakış gibi yerel el sanatlarını da keşfedebilirsiniz. Taş köprüler, Gonio-Apsaros Kalesi, geleneksel müzik ve danslar ise Gürcistan'ın bu bölgesinin kültürel hikâyesini daha yakından tanımanızı sağlıyor.

Batum, aynı zamanda iş dünyasının buluştuğu önemli bir destinasyon. Uluslararası otel markaları, modern konferans alanları ve yerel etkinlik organizasyon ekipleri; toplantılardan teşvik gezilerine, konferanslardan fuarlara kadar MICE turizmini destekliyor. Yoğun geçen bir günün ardından deniz kenarında akşam yemeği yiyebilir veya dağlara ya da yerel üzüm bağlarına bir gezi ekleyebilirsiniz. Şehrin stadyumu ve Spor Sarayı da önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Böylece spor tutkunları bir maç veya müsabakayı Karadeniz kıyısında yapacakları bir tatille birleştirebiliyor.

Batum'a hangi amaçla gelirseniz gelin, kendinize birkaç gün fazladan zaman ayırın. Bir dağ gezisi, yerel bir aileyle paylaşacağınız yemek veya deniz kenarında geçireceğiniz sakin bir öğleden sonra, Gürcistan seyahatinizin en güzel anısına dönüşebilir.