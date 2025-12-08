Haberler

Batuhan Kurt cinayetinde karar! Annesi tabutuna sardığı Türk bayrağını açtı

İstanbul'da Ümraniye'de 19 Mart 2022'de sabah işe giderken bıçaklı saldırıda öldürülen Batuhan Kurt davasının son duruşmasında mahkeme salonunda tarihi bir an yaşandı. Kurt'u öldüren eski sevgilisinin babası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasıyla sevinç gözyaşlarına boğulan Kurt'un annesi yıllardır sakladığı, oğlunun tabutuna sardığı Türk bayrağını açtı. Anne Kurt, "Oğlumun bayrağını bugün adalet için açtım. İçim biraz olsun rahatladı" dedi.

  • Batuhan Kurt, 19 Mart 2022'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
  • Hasan Göksu, Batuhan Kurt cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  • TÜBİTAK raporunda, cinayet mahallindeki taksideki kişinin Hasan Göksu'ya benzerlik oranı %17.36 olarak belirlendi.

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda çalışıyordu. 19 Mart 2022 tarihinde işe gitmek için sabah evden çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

2. DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Kurt'un ölümü üzerine başlatılan soruşturmada bir kişi yakalandı. Yakalanan kişi Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu'ydu. İddiaya göre Göksu, Kurt'u telefonla arayarak ölümle tehdit etmişti. Cinayete ilişkin dava görülmeye başlandı ancak 2. duruşmada Göksu'nun tahliyesine karar verildi.

"YÜZDE 17.36 BENZERLİK VAR"

Son duruşmada mahkeme heyeti, cinayet mahalli yakınında taksiye binen bir kişinin Hasan Göksu'ya ait olup olmadığının belirlenebilmesi için bilirkişi raporu hazırlanması karar verdi. O rapor TÜBİTAK'tan geldi. Raporda, taksideki kişinin fotoğrafları yapay zeka temelli algoritmalar aracılığıyla, Hasan Göksu'nun görüntüleriyle karşılaştırıldı. Yüzünü maske ve şapka ile örten kişi üzerinde yapılan görüntü analizinde, Hasan Göksu'ya benzerlik oranı %17.36 olarak belirlendi.

Raporda, karşılaştırma sırasında kullanılan yapay zeka temelli algoritmaların, ayrı kişilere ait fotoğrafların benzerliğini çoğu zaman 0'a yakın olarak tespit edebildiği belirtildi. Bu nedenle mahkeme %17.36 benzerlik sonucunu yeterli buldu. Hasan Göksu'nun tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Hasan Göksu 6 Ağustos günü polis ekipleri tarafından Sinop'ta yakalandı. Adliyeye sevk edilen Göksu tutuklandı.

CİNAYET DAVASINDA KARAR GÜNÜ

Batuhan Kurt'un cinayet davasında bugün ise tarihi anlar yaşandı. Eski sevgilisinin babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen Batuhan Kurt davasında karar açıklandı; katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TABUTUNA SARDIĞI TÜRK BAYRAĞINI AÇTI

Karar duyulur duyulmaz, Kurt'un annesi yıllardır sakladığı, oğlunun tabutuna sardığı Türk bayrağını gözyaşları içinde açtı. Adaletin yerini bulduğu an, mahkeme koridorları sevinç gözyaşlarıyla yankılandı. Kurt'un annesi "Oğlumun bayrağını bugün adalet için açtım. İçim biraz olsun rahatladı" dedi.

