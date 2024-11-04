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Batman Belediyesi hangi parti? Batman Belediye Başkanı kimdir?

Batman Belediyesi hangi parti? Batman Belediye Başkanı kimdir?
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Batman Belediyesi hangi parti? Batman Belediyesi'ne neden kayyum atandı ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu gündeme geliyor. Batman Belediyesi'nin hangi partiye ait olduğu ve Batman Belediye Başkanı'nın kim olduğu konusu merak ediliyor. Peki, Batman Belediyesi hangi parti? Batman Belediye Başkanı kimdir?

Batman Belediyesi hangi parti? Batman Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Batman ve Mardin belediyelerine de kayyum atandı. Batman Belediyesi hangi parti? Batman Belediye Başkanı kimdir? Detaylar haberimizdedir...

BATMAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti Gülistan Sönük %64.52 oy ile Batman Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Batman Belediye Başkanı seçilen Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atanırken Mardin'de ise Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak görevlendirildi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Halfeti belediyesine de kayyum atandığı öğrenildi.

Batman Belediyesi hangi parti? Batman Belediye Başkanı kimdir?Gülistan Sönük

BATMAN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1993 doğumlu Gülistan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladı ve 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2019'da Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Sönük, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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