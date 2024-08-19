Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? sorularının cevabı merak ediliyor. Batılı tarzda yazılan ilk tiyatro eserinin adı araştırılıyor. "Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim?" gibi sorular, tiyatro tarihindeki önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Batılı tiyatro anlayışının Türkiye'de nasıl başladığını ve ilk örneklerini merak edenler için bu sorular büyük önem taşıyor.

BATILI TARZDA İLK TİYATRO NEDİR?

Batılı anlamda ilk Türkçe oyun, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir (1860). Bu oyun Dolmabahçe Saray Tiyatrosu'nda oynanmak üzere yazıldığı bilinmektedir. Bu arada İtalyan, Fransız, Alman, Avusturyalı tiyatro, opera ve bale toplulukları, Adelaide Ristori, Sarah Bernhardt gibi dünyaca ünlü sanatçılar İstanbul ve İzmir'de temsiller vererek bu kentleri önemli sanat merkezleri durumuna getirmişlerdir.

ŞAİR EVLENMESİ KİMİN ESERİDİR?

İlk Türk gazetecisi İbrahim Şinasi, Tanzimat'la başlayan Batılılaşma hareketinin öncülüğünü yaparak dil, edebiyat ve düşünce yaşamının gelişmesine etkili olan Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarındandır. Şinasi'nin batı örneğindeki ilk Türk piyesi "Şair Evlenmesi", ulusal Türk tiyatrosunun temel eseridir.