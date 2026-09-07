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Başkan Yardımcısı Memet Akkuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başkan Yardımcısı Memet Akkuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ağrı Belediye Eşbaşkanı Memet Akkuş, düzenlenen törenin ardından Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Akkuş için ilk olarak Ağrı Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, belediye çalışanları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye önündeki törenin ardından Akkuş’un cenazesi Ulu Camii’ne getirildi.Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Memet Akkuş’un cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında Fatih Mahallesi Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Akkuş’un vefatı Ağrı’da büyük üzüntüye neden olurken, sevenleri ve yakınları cenaze töreninde son görevlerini yerine getirdi. Memet Akkuş için taziyelerin Fırat Mahallesi Ünsallar Taziye Evi’nde kabul edileceği bildirildi

Kaynak: Haber Platformu
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