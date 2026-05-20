Başkan Tahmazoğlu’ndan Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL’lik destek

Şahinbey Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir sosyal destek programını hayata geçiriyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından açıklanan destek paketi kapsamında ilçede yaşayan 28 bin 60 aileye kişi başı 20 bin TL nakdi yardım yapılacak. Toplam 561 milyon TL’lik destek ödemesinin bu hafta içerisinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı belirtilirken, yardımın özellikle bayram öncesinde ailelerin ekonomik yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

“HİÇBİR AİLEMİZ MAHZUN KALMASIN”

Kurban Bayramı öncesinde yapılan destek açıklaması ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bayramların dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tahmazoğlu açıklamasında, “Bayram paylaştıkça güzeldir. Hiçbir ailemiz mahzun kalmasın, kurban ibadetini yerine getirsin diye 28 bin 60 ailemize 20’şer bin TL nakdi destek sağlıyoruz. Yaşlılık, dul, yetim, engelli ve engelli bakım maaşı alanlar, SET desteğinden faydalananlar, Şefkat Kartı aktif olanlar ve 20 bin TL’nin altında maaş alan emekli kardeşlerimizin hesaplarına bu hafta içerisinde toplam 561 milyon TL yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmazoğlu ayrıca birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Yapılan yardımın, bayram öncesinde ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

DESTEK PROGRAMI BİNLERCE AİLEYİ KAPSIYOR

Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen destek programından yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, dul ve yetim aylığı alanlar, engelli ve engelli bakım maaşı alan bireyler, SET desteğinden yararlanan aileler, Şefkat Kartı aktif olan vatandaşlar ile maaşı 20 bin TL ve altında olan emekliler faydalanabilecek.

Destek ödemelerinin vatandaşların banka hesaplarına doğrudan yatırılacağı belirtilirken, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların devam edeceği ifade edildi. Belediye yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde toplumun her kesimine destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Şahinbey Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 561 milyon TL’lik destek paketi, ilçede son dönemde yapılan en kapsamlı sosyal yardım projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Haber: Mehmet Güngördü