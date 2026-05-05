Başkan Şahin’den Şevin Balakan’a umut olan destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bir dayanışma örneğine daha imza attı. Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan ve zorlu bir hastalık sürecine rağmen eğitim hayatını sürdüren konservatuvar öğrencisi Şevin Balakan’a destek eli uzatıldı. Başkan Fatma Şahin’in talimatıyla başlatılan süreç, genç öğrenci için yeni bir umut kapısı oldu.

BAŞKAN ŞAHİN GENÇ ŞEVİN’İN ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALMADI

Kemik kanseriyle mücadele eden ve uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen Şevin Balakan, yeniden nükseden hastalık nedeniyle sol bacağını kaybetti. Tüm zorluklara rağmen eğitimine devam eden genç öğrenci, protez bacakla yeniden yürüyebilme hayalini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şevin Hanım’ın yanındayız” diyerek destek sürecinin başlatılması talimatını verdi. Belediye ekipleri, Balakan’ın yaşadığı yere giderek gerekli muayene ve değerlendirmeleri yerinde gerçekleştirdi.

PROTEZ SÜRECİ BAŞLATILDI, ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLDİ

Yapılan incelemelerde Balakan’ın protez uygulaması için uygun olduğu belirlenirken, süreç hızla ilerletildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’nde genç öğrenci için ölçü alındı ve üretim aşamasına geçildi.

4 Mayıs 2026 itibarıyla başlayan çalışmalar kapsamında protezin kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Balakan’ın yeniden yürüyebilmesi için gerekli tüm desteklerin sağlanacağı ifade edildi.

DUYGU DOLU BULUŞMA VE GELECEĞE UMUT

Teşekkür amacıyla Başkan Fatma Şahin’i ziyaret eden Şevin Balakan, yaşadığı zorlu süreci ve hayallerini anlattı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede Balakan, “Şad Olup Gülmedim” türküsünü seslendirerek anlamlı bir an yaşattı.

Başkan Şahin ise genç öğrenciye yalnız olmadığını hissettirerek desteklerinin süreceğini belirtti. Ayrıca Balakan’a ve sözlüsüne evlilikleri için beyaz eşya desteği sağlayacaklarını ifade eden Şahin, talep edilmesi halinde nikahlarını da kıyabileceğini söyledi.

Süreç boyunca fizyoterapistler eşliğinde rehabilitasyon desteği verileceği ve tedavinin yakından takip edileceği belirtildi.

Haber: Mehmet Güngördü