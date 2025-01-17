Başka Bir Gün dizisi konusu nedir? Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yeni dizisi hangi kanalda?

Başka Bir Gün, İngiliz yapımı "Keeping Faith" dizisinden uyarlanan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Nehir karakteri ve Salih Bademci'nin hayat verdiği Serdar karakteri etrafında şekillenen dizi, izleyicilere sürükleyici bir hikâye sunmayı hedefliyor. Peki, Başka Bir Gün dizisi konusu nedir? Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yeni dizisi hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NEDİR?

Dizi, üç çocuk annesi avukat Nehir'in, doğum izni sırasında yaşadığı beklenmedik olaylarla hayatının altüst olmasını konu alıyor. Nehir'in eşi Serdar'ın aniden ortadan kaybolmasıyla başlayan süreç, Nehir ve ailesi için zorlu bir dönemin kapılarını aralar. Bu süreçte Nehir, hem eşini bulmak hem de ailesini bir arada tutmak için mücadele eder.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerinde yer aldığı dizide Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı, Melisa Doğu, Avni Yalçın, Elçin Afacan, Onur Bilge, Ezgi Çelik, Merve Ateş ve Şirin Sultan Saldamlı gibi önemli isimler bulunuyor.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Başka Bir Gün dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak.