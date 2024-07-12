Başıboş köpeklerle ilgili teklif TBMM'ye sunuldu mu? Sokak köpekleri uyutulacak mı? Ötenazi ne demek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir teklif, başıboş köpeklerle ilgili tartışmalara yol açıyor. Teklifin içeriği halk arasında 'sokak köpekleri uyutulacak mı?' sorusunu gündeme getiriyor. Bu durum, hayvan hakları savunucuları ve toplumun geniş kesimlerinde endişe yaratıyor.
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Başıboş köpeklerle ilgili teklif TBMM'ye sunuldu mu? Sokak köpekleri uyutulacak mı?
SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?
17 maddelik kanun teklifinin detaylarını aktaran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sahipsiz saldırgan köpeklere ötenazi uygulanacak" dedi.
ÖTENAZİ NE DEMEK?
Ötenazi, tıbbi olarak hastanın yaşamına son verme amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama genellikle hastanın dayanılmaz acılar içinde olduğu, tedavi edilemez bir hastalık veya durum nedeniyle yaşam kalitesinin son derece düştüğü durumlarda gündeme gelir.