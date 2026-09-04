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Maden-İş Uzmanı Başaran Aksu'dan Cezaevinden Açlık Grevi ve Cesaret Çağrısı

Maden-İş Uzmanı Başaran Aksu'dan Cezaevinden Açlık Grevi ve Cesaret Çağrısı
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Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulan ve beş gündür açlık grevinde olan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, mektubunda patronları ve sarı sendikaları hedef aldı.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi ve beş gün önce açlık grevine başladı. Aksu, gönderdiği mektupta 'Korkuyorlar, bir parça daha cesaret. Bir parça daha gayret' dedi.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için başlattığı eylemlerde altı kez gözaltına alınan Aksu, yedincide tutuklandı. Mektubu sendikanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mektubunda 'Zenginler, patronlar, holdingler ve sarı sendikalar rahatsız edilmedikçe çocuklarımızın geleceğine de çökecekler. Sömürünün, baskının kaynağı onlar. Rejimin tek dayanağı onlar. Biz büyük çoğunluğuz, milli iradenin ta kendisiyiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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