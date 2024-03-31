BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI | Başakşehir'de hangi aday önde? Yasin Kartoğlu mu Mesut Öksüz mü?

31 Mart 2024 Samsun Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Samsun'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken Ak Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Başakşehir'de hangi aday önde? Yasin Kartoğlu muMesut Öksüz mü?

BAŞAKŞEHİR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Yasin Kartoğlu AK Parti % 46,88

Mesut Öksüz CHP % 37,17

Kevser Şişman Taşdemir DEM Parti % 5,25

Kadir Karaca Yeniden Refah %3,58

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YASİN KARTOĞLU MU MESUT ÖKSÜZ MÜ?

Başakşehir'de sandıkların % 72'si açıldı.