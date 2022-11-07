İstanbul Halk Tiyatrosu'nda ve BKM Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu, çeşitli televizyon dizilerinde dizi oyunculuğu yapıyor. Sen Çal Kapımı, Yargı gibi dizilerde oynayan Gümülcinelioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında nereli? Başak Gümülcinelioğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Televizyon ekranlarına ilk olarak 2018 yılında "8. Gün" adlı dizide canlandırdığı "Şehnaz" rolü ile çıktı. Peki, Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında nereli? Başak Gümülcinelioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya'da doğmuştur. İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı.

Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. "Annie" ve "Hababam Sınıfı" adlı müzikallerde oynadı. 2017 yılında "Barut Fıçısı" tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı.

Televizyon ekranlarına ilk olarak 2018 yılında "8. Gün" adlı dizide canlandırdığı "Şehnaz" rolü ile çıktı. Başak Gümülcinelioğlu, Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Deniz karakterine hayat verdi. Başak Gümülcinelioğlu, 1.65 metre boyunda, 49 kilo ve Terazi burcudur.

DİZİ VE FİLMLERİ

Kalbim Yangın Yeri

Aşk Laftan Anlamaz

Sipahi

Yargı

Sen Çal Kapımı

2019 – Erkenci Kuş (Deniz) (TV Dizisi)

2018 – 8. Gün (Genç Şehnaz)(TV Dizisi)

Single'ları

"Sen Çal Kapımı" (2020)

"Bir Anda (Akustik)" (2020)

"Beni Bana Sorma" (feat. Cihad Selamlar) (2021)

"O Melek Sen misin?" (feat. Karya Çandar) (2021)

"Kiraz" (2021)