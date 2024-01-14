Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl?

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen minibüse arkadan çarptı. Kazada CHP'li vekil Karadeniz ile otomobilde bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile minibüsteki 2 kişi yaralandı. Peki, Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl?

BARIŞ KARADENİZ ÖLDÜ MÜ?

Kaza, akşam Sinop-Samsun karayolu Demirci köyü mevkisinde meydana geldi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada, Barış Karadeniz ile yanında bulunan CHP Antalya eski milletvekili Çetin Osman Budak ve minibüs sürücüsü S.A. ile yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Durumu iyi olan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.