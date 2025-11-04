Barış Arduç kimdir, Barış Arduç evli mi, boşandı mı?

Dizi ve filmlerdeki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Arduç, hayranları tarafından yakından takip edilmektedir. Peki Barış Arduç kimdir, evli mi, boşandı mı? İşte ünlü oyuncunun hayatı, kariyeri ve özel yaşamı hakkında tüm merak edilen detaylar…

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'nin Scherzingen kentinde dünyaya gelmiştir. Aslen Arnavut kökenli bir ailenin çocuğudur. Ailesi, Barış küçük yaşlardayken Türkiye'ye dönmüştür. Çocukluğunu Sakarya, Gölcük ve Bolu gibi farklı şehirlerde geçiren Barış Arduç, ortaokul yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren spora ve sanata ilgi duyan Arduç, iyi bir yüzücü ve dalgıç olarak da tanınmaktadır. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu, üniversite yıllarında Tiyatro Eğitim Vakfı'nda (Sadri Alışık Kültür Merkezi) oyunculuk eğitimi alarak sahne sanatlarına adım atmıştır. Bu dönemde tiyatro oyunlarında sahne alarak profesyonel oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

OYUNCULUK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Barış Arduç, oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Küçük Hanımefendi" dizisindeki küçük bir rolle başlamıştır. Ardından "Dinle Sevgili", "Pis Yedili" ve "Benim İçin Üzülme" gibi projelerde yer alarak tecrübe kazandı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan yapım, 2015 yılında ekranlara gelen "Kiralık Aşk" dizisi oldu.

Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Ömer İplikçi karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Barış Arduç, dizideki partneri Elçin Sangu ile mükemmel bir uyum yakaladı. Bu dizi sayesinde sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu ve Balkanlar'da da milyonlarca hayrana ulaştı.

Performansı, doğal oyunculuğu ve karizmatik tavırlarıyla birçok ödül kazanan Arduç, kısa sürede Türk televizyonunun yıldız isimlerinden biri haline geldi.

SİNEMA KARİYERİ VE DİĞER PROJELER

Kiralık Aşk dizisinin ardından Barış Arduç, sinema sektörüne de adım attı. 2017 yılında "Mutluluk Zamanı" filminde başrol oynadı. 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan "Kuzgun" dizisinde canlandırdığı karakterle drama türünde de başarılı bir performans sergileyerek eleştirmenlerden tam not aldı.

Arduç, ayrıca "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde başrol oynayarak tarihi bir karaktere hayat verdi. Buradaki performansı, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından büyük övgü topladı. Savaş sahnelerindeki başarısı ve karakterin ruhunu yansıtma biçimi, onun çok yönlü bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

BARIŞ ARDUÇ KAÇ YAŞINDA?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Uzun yıllardır ekranlarda olmasına rağmen enerjisini ve genç görünümünü koruyan oyuncu, disiplini ve spora olan düşkünlüğüyle tanınmaktadır.

Kendine has tarzı, sade yaşam felsefesi ve alçakgönüllü kişiliğiyle de hayranlarının beğenisini kazanmaktadır.

BARIŞ ARDUÇ EVLİ Mİ?

Evet, Barış Arduç evlidir. Ünlü oyuncu, 2020 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu başarılı senarist, yönetmen ve oyuncu Gupse Özay ile evlenmiştir.

İkilinin aşkı, 2014 yılında çekilen "Deliha" filminin setinde başlamıştır. Filmde başrolleri paylaşan Arduç ve Özay, sette başlayan arkadaşlıklarını zamanla aşka dönüştürmüş ve yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştır.

Pandemi döneminde, 2020 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çift, düğünlerine sadece aile bireylerini davet etmiştir. Gupse Özay'ın "gösterişsiz ama samimi" bir tören tercih etmesi, çiftin doğallığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, çiftin bir kız çocukları bulunmaktadır. 2022 yılında dünyaya gelen kızlarına Jan Asya adını vermişlerdir. Barış Arduç, babalık deneyiminden bahsederken "hayatımdaki en güzel değişim" ifadelerini kullanmıştır. Çift, çocuklarını medyadan uzak büyütmeyi tercih ediyor ve aile yaşamlarını sade bir şekilde sürdürüyor.

BARIŞ ARDUÇ BOŞANDI MI?

Hayır, Barış Arduç boşanmadı. Gupse Özay ile evliliği devam etmektedir. Zaman zaman çıkan "ayrılık" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Çift, her fırsatta aralarındaki sevgi ve saygının devam ettiğini vurgulamaktadır. Özellikle özel hayatlarını basından uzak tutmaları, evliliklerini daha huzurlu bir şekilde sürdürmelerine olanak sağlamaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK VE KİŞİSEL DURUŞU

Barış Arduç yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir sanatçıdır. Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü sosyal projelere destek vermekte, çevre ve hayvan hakları konusunda da duyarlılığıyla tanınmaktadır.

Medyada sakin ve mütevazı tavırlarıyla bilinen Arduç, popülerliğini hiçbir zaman abartılı bir şekilde kullanmamış, özel hayatını da her zaman saygı çerçevesinde korumuştur.

Barış Arduç, yeteneği, karizması ve sade yaşam tarzıyla Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen aktörlerinden biridir. 38 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Gupse Özay ile evlenmiş ve 2022'de kızları Jan Asya'yı kucağına alarak baba olmuştur.

Barış Arduç evlidir, boşanmamıştır ve ailesiyle mutlu bir hayat sürdürmektedir. Hem profesyonel kariyerindeki başarıları hem de özel hayatındaki istikrarıyla, Türkiye'nin örnek alınan sanatçılarından biri olmayı sürdürmektedir.