ABD yapımı Barbie filmi farklı gerekçeler nedeniyle farklı ülkelerde yasaklandı. Barbie filmi Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? Sorusu bu nedenle merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barbie filmi yasaklandı mı? Barbie filmi Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı?

Gişeleri altüst eden ABD yapımı Barbie Barbie filmi Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten birçok yetkili farklı ülkelerde filmi yasakladı. Peki, Barbie filmi yasaklandı mı? Barbie filmi Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı?

BARBİE FİLMİ YASAKLANDI MI?

Barbie filmi Türkiye'de gösterimde kalmaya devam ediyor. Henüz ABD yapımı Barbie filmine bir yasaklama getirilmedi. Film, birçok farklı ülkede yasaklandı.

"DİNİ VE AHLAKİ DEĞERLERLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan "Barbie" filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.

FİLİPİNLER'DE BARBİE FİLMİ YASAĞI TALEBİ

Filipinler'de senatörler, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmek amacıyla kullandığı 'dokuz kesik çizgili' haritasına yer verdiği gerekçesiyle 'Barbie' filminin yasaklanmasını talep etti.