Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Barbaros Şansal hakkında araştırmalar yapılıyor. Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi!

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

Barbaros Şansal (10 Temmuz 1957, Ankara), Türk moda tasarımcısı.

1957 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Şansal, Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitim görmüş, eğitimini Londra'da tamamlamıştır. Modacı kişiliğinin yanında LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı kişiliğiyle bilinir.

Habertürk'te "Toplu iğne" ve Skytürk'te "Çengel iğne " isimli programları yaptı. "3. SINIF HAMUR KAĞIDA MÜREKKEBİ HAYATLAR" isimli bir kitap yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera adlı yazarların yazdığı "Moda okulunda öğrendiğim 101 şey" isimli kitabı Türkçeye çevirip yayınladı. Marmara üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesinde "Moda tarihi" dersleri verdi.

Mayıs 2015'de Ercan Uluslararası Havalimanı'nda KKTC'ye girişi esnasında gözaltına alınarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı mahkemece bir ay hapis cezası aldı.