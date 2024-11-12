Barbaros Şansal gözaltına alındı mı son durum nedir? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı?

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Barbaros Şansal ifadesinde ne dedi ve Barbaros Şansal neden gözaltına alındığı gündeme geliyor. Barbaros Şansal gözaltına alındı mı son durum nedir? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

BARBAROS ŞANSAL GÖZALTINA ALINDI MI?

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Şansal, paylaşımında, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadeleriyle takipçilerini bilgilendirdi. Yapılan incelemede, Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürülen Şansal, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

1957 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Şansal, Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitim görmüş, eğitimini Londra'da tamamlamıştır. Modacı kişiliğinin yanında LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı kişiliğiyle bilinir.

Habertürk'te "Toplu iğne" ve Skytürk'te "Çengel iğne " isimli programları yaptı. "3. SINIF HAMUR KAĞIDA MÜREKKEBİ HAYATLAR" isimli bir kitap yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera adlı yazarların yazdığı "Moda okulunda öğrendiğim 101 şey" isimli kitabı Türkçeye çevirip yayınladı. Marmara üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesinde "Moda tarihi" dersleri verdi.

Mayıs 2015'de Ercan Uluslararası Havalimanı'nda KKTC'ye girişi esnasında gözaltına alınarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı mahkemece bir ay hapis cezası aldı.