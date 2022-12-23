Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Barbaros Hayreddin yeni bölüm fragmanı! Barbaros yeni bölümde neler olacak?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı yeni bölüm fragmanı neden yok? Barbaros 2. bölüm 2. fragmanı ve Barbaros 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

Barbaros Hayreddin 2. bölüm fragmanı izle! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı yeni bölüm fragmanı neden yok? Barbaros 2. bölüm 2. fragmanı ve Barbaros Hayreddin 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Barbaros Hayreddin 2. bölüm fragman videosu!

BARBAROS HAYREDDİN 2. BÖLÜM FRAGMANI!

Barbaros Hayreddin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Barbaros Hayreddin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin' e Roma 'nın fethedilmesine destek olması için bir görev verir. Frenklilerin içlerine casus sokmasını söyler. Bu vazifesinden önce de, Cezayir de kendine vekil atamasını ve ailesiyle beraber artık Payitahta yerleşmesini ister. Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Kemankeş Paşa'ya Sultan'ın Hayreddin ile görüştüğü haberi gelir. Kemankeş bu görüşmeden dolayı şüpheye düşer. Acaba Sultan neden Barbaros Hayreddin ile görüşmek istemiştir? Kral Şarlken ve Kral François de Roma'nın başına geçebilmek için rekabet halindedirler. Papa, Barbaros Hayreddin'i kim yakalarsa onun Kutsal Roma İmparatoru olacağını söyler. Andrea Doria, Barbaros Hayreddin'i yenebilecek tek kişidir. İkisi de Amiral Andrea Doria'yı hizmetlerine almak istemektedir, bunun için para bulmaları lazımdır. Ama bu o kadar kolay değildir. Barbaros Hayreddin hemen bir casusluk teşkilatı kurmak için harekete geçer. Hem Kral Şarlken hem de Hayreddin birbirilerinden habersiz, farklı amaçlarla Mia de Luna'dan yardım isteyecektir.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI KONUSU

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğindedir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirildiği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılmaktadır.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI