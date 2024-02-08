Bandırma Füze Kulübü gerçek mi yaşanmış mı? Bandırma Füze Kulübü uyarlama mı?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bandırma Füze Kulübü, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bandırma Füze Kulübüni izleyecek olanların merak ettiği

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ KONUSU NEDİR?

Bandırma Füze Kulübü, kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu ediyor. 1950'li yıllarda uzaya karşı merak gittikçe artmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede, bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebilmek için kıyasıya bir mücadele başlamıştı. 1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik'le uzaya roket göndermiş, ardında da ABD harekete geçmişti. Sputnik'ten ilham alan Bandırma'da yaşayan liseli gençler, devlet desteği, maddi imkanlar, uzay progamı dahi olmadan hayallerini gerçekleştirip, imkansızı başarabilmek, uzaya roket gönderebilmek için "Bandırma Füze Kulübü"nü kurmuşlardı.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ GERÇEK Mİ

Bandırma Füze Kulübü; "Otur oturduğun yerde!" diyenlere inat, hayalleri çalınsa da pes etmeyen, kısıtlı imkanlara ve karşılaştıkları tüm engellere rağmen, ülkelerinden uzakta, dünyanın bir ucu NASA'da hayallerine ulaşıp gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı lise öğrencilerinin gerçek hikâyesini konu almaktadır.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir kısmını Mudanya'da, bir kısmını Bandırma'da, büyük bir bölümü ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Alina Boz - Leyla

Deniz Can Aktaş - Umut

Erkan Kolçak Köstendil - Necati

Görkem Sevindik - Öğretmen Kemal

Aslı Bekiroğlu - Zehra

Öykü Gürman - Öğretmen Nurgül

Bülent Alkış - Mehmet

Mustafa Konak - Çocuk Umut

Atay Yıldız - Hasan

Tolga Canbeyli - Mustafa

Altan Erkekli - Belediye Başkanı Hüsnü Şendil

Ahmet Saraçoğlu - Yarbay Halit Eşref

Gökhan Yıkılkan - Deli Yusuf

Bahtiyar Engin - Okul Müdürü Mahmut Demir

Nizam Namidar - Tahsin

Kayra Orta - Çocuk Leyla