Bandırma'da deprem mi olacak?

Bandırma'da deprem mi olacak?
Japon deprem uzmanı, inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'yle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Moriwaki, özellikle Bandırma hattında yaklaşık 400 yıldır sismik enerji birikimi olduğunu ifade ederek, bölge halkını tedbirli olmaya çağırdı. Uzman, olası bir deprem tehlikesine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Peki, Bandırma'da deprem mi olacak?

Moriwaki'ye göre, Kırıkkale çevresinde büyük bir deprem riski beklenmiyor. Ancak Bandırma ve çevresinin, uzun süredir biriken enerji nedeniyle daha dikkatli izlenmesi gerektiğini belirtti. "Her vatandaşın deprem bilinciyle hareket etmesi ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor" diyen Moriwaki, bölgedeki olası hareketlilik konusunda da uyarılarda bulundu. Bandırma'da deprem mi olacak?

BANDIRMA'DA DEPREM TEHLİKESİ GÜNDEMDE

Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Moriwaki, özellikle Bandırma hattında yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğunu belirterek, bölge halkının dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Uzman, "Her birey depreme karşı hazırlıklı olmalı" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

JAPON UZMANDAN MARMARA İÇİN UYARI

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye'nin Depremselliği" adlı konferansta konuşan Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını ve Japonya ile benzer sismik özellikler taşıdığını dile getirdi. Prof. Dr. Orhan Doğan moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Moriwaki, deprem dayanıklı yapıların ve şehir planlamasının hayati önemine dikkat çekti.

"BANDIRMA HATTI 400 YILDIR ENERJİ BİRİKTİRİYOR"

Konferans sonrası yaptığı açıklamada Moriwaki, Marmara Bölgesi'nin hala risk altında olduğunu ifade etti. "Bandırma'da yaklaşık 350-400 yıldır büyük bir deprem yaşanmadı. Bu nedenle bölgede enerji birikimi söz konusu, dikkatli olunmalı" dedi.

Uzman, Marmara'daki fay hatlarını da hatırlatarak, "Yalova-Çınarcık hattı 1999'da, Çanakkale-Gelibolu hattı ise 1912'de kırıldı. Ancak Tekirdağ'dan Yalova'ya kadar uzanan 170 kilometrelik bölümde halen tam bir rahatlama olmadı. Küçükçekmece-Yalova arasında 70 kilometrelik kesim, büyük bir deprem üretme potansiyelini koruyor" ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE VE İÇ ANADOLU'DA DURUM

İç Anadolu'daki sismik durumu da değerlendiren Moriwaki, Kırıkkale'de büyük bir deprem beklenmediğini belirtti. "Kırıkkale'nin güneyinde kısa bir fay hattı mevcut, bu hat Tuz Gölü yönüne uzanıyor. Çankırı'nın kuzeyinde aktif bir fay var ancak Ankara doğrudan fay hattı üzerinde değil ve zemini kaya yapıda. Bu nedenle büyük bir deprem olasılığı düşük. Fakat Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde zaman zaman küçük sarsıntılar yaşanabilir." dedi.

"HERKES DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMALI"

Japon uzman, bireysel hazırlığın önemine dikkat çekerek, "Deprem ne zaman olacağı belli olmayan bir gerçektir. Bu yüzden herkesin hazırlıklı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Moriwaki, acil durum çantasında su, düdük, çikolata, tuz gibi temel malzemelerin bulunması gerektiğini, evlerdeki eşyaların sabitlenmesi ve aile bireylerinin önceden bir toplanma noktası belirlemesi gerektiğini söyledi.

Kendi deneyiminden örnek veren Moriwaki, "2011'de Japonya'daki depremde ailemle buluşamadım. Bu yüzden herkes önceden nerede buluşacağını bilmelidir." diyerek sözlerini tamamladı.

