Haberler

Pakistan'da patlama: 14 ölü

Pakistan'da patlama: 14 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakolu önünde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakolu önünde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Pakistan basını, Hayber Pahtunhva'nın Swat bölgesindeki bir polis karakolu önünde patlama meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer, karakola girmeye çalışırken polisler tarafından durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirdiğini açıkladı. Patlamada aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın 'gölge filosuna' ait petrol tankerine operasyon

NATO ülkesinden İstanbul'a doğru ilerleyen tankere operasyon
Katy Perry ile Justin Trudeau'dan dudak dudağa aşk pozu

Eski başbakan ve ünlü şarkıcı kimseyi umursamadı
Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın

Tam 17 sene sonra gelen zafer! Rakibi adeta parçaladılar
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor

Tehlike arttı, TSK harekete geçti! Askeri hazırlıklar güncelleniyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı