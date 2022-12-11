Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü. Dede Korkut Kitabı'nda yer alan 12 hikâyenin en uzunudur. Çocuğa ad verme geleneğinin görüldüğü hikâyelerden biridir. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan Dede Korkut Hikayeleri karakterlerinin çıkmasının ardından Bamsı Beyrek hikayesinin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek hikayesi nedir? Dede Korkut Hikayeleri nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Dede Korkut hikayeleri karakterinden Bamsı Beyrek'in hikayesi merka edildi. Peki, Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek hikayesi nedir? Dede Korkut Hikayeleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAMSI BEYREK HİKAYESİ NEDİR?

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, ya da Bay Bora Beg Oglı Bamsı Beyrek Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü. Dede Korkut Kitabı'nda yer alan 12 hikâyenin en uzunudur. Çocuğa ad verme geleneğinin görüldüğü hikâyelerden biridir.

Alpamış olarak da bilinen bu hikâye V.-VI. yüzyıllara kadar tarihlenmektedir.

BAMSI BEYREK VE BANU ÇİÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek beşik kertmesidir, ancak birbirlerini tanımazlar. Ayrı ayrı avlanırlarken karşılaşırlar, aralarında bir anlaşmazlık yüzünden güreşe tutuşurlar, ancak ikisi de güçte denk olduğu için birbirlerine üstünlük kuramazlar. Bamsı Beyrek kendisini izleyen kırk yiğidin kendisini ayıplamaması için Banu Çiçek'e yumruk atar ve kazanır.

Bamsı Beyrek, esir düşünce Banu Çiçek'ten on altı sene ayrı kalır. Bu sürede babası Püre Bey'in gözleri ağlamaktan kör olur. Bamsı Beyrek döndüğünde kanlı mendilini babasına verir, babası bu mendili gözlerine sürünce gözleri açılır. Geçen süre sonunda Banu Çiçek mecburen evlenmek zorunda kalır. Düğün günü Bamsı Beyrek gelerek Banu Çiçek'i geri alır.

Yıllar sonra Aruz, Bamsı Beyrek'i obasına dostça çağırır. Pusu kurduğu anlaşılan Aruz, Bamsı Beyrek'in sağ kolunu kestirir.

Hikâye, eski Türklerin kültüründe kadınların da erkeklerle eşit görüldüğünü göstermektedir.