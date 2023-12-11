Bambaşka Biri adlı programın neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Programın yayınlanmamasının sebepleri ve detayları üzerine spekülasyonlar devam ediyor. Peki, Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok? İşte detaylar...

Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok?

Bambaşka Biri günü mü değişti sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv kanalının sevilen dizisi Bambaşka Biri yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Pazartesi günü yayın akışında Bambaşka Biri dizisini göremeyen kullanıcılar Bambaşka Biri neden yok sorusunu araştırıyor. Peki, Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok? Detaylar haberimizde...

BAMBAŞKA BİRİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Başrollerinde Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Muttalip Müjdeci, Aslı Orcan, Gülçin Hatıhan, Berrin Atasoy, Uğur Uzunel, Begüm Akkaya, Polen Emre ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı FOX TV'nin dizisi için final kararı alındı. Dizi, yıl sonunda 16. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Hande Erçel dizide gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı olan Leyla Gediz karakterine hayat veriyor. Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul'a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan'la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken diğer yandan en yakınındaki insanlarla sınanacaktır.