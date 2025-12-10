Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Şanlıurfa Balıklıgöl'de bir genç "Adalet arıyorum" diyerek suya atladı. Çevrede panik yaşanırken kalabalıktan "Gel buraya ulan, terbiyesize bak!" seslerinin yükselmesi dikkat çekti.
- Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e atlayan bir genç 'Adalet arıyorum' diye bağırdı.
- Genç, işsiz olduğunu ve borçları nedeniyle bunalıma girdiğini belirtti.
- Genç, 'Böbreğimi satıyorum' ifadesini kullandı.
Şanlıurfa'da Balıklıgöl'de yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Edinilen bilgiye göre genç bir kişi, Balıklıgöl'e atladı. Çevdekilerin şaşkın bakışları arasında yüzen gencin "Adalet arıyorum" diye bağırdığı duyuldu. İşsiz olduğu ve borçları nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen genç, "Böbreğimi satıyorum" ifadesini kullandı.
"GEL ULAN BURAYA, TERBİYESİZE BAK"
Çevredeki vatandaşlar paniğe kapılırken, bazı kişiler genci suya düşme tehlikesine karşı uyarmaya çalıştı. O anlarda kalabalığın arasından yükselen, "Gel buraya ulan!... Terbiyesize bak!" şeklindeki sözler dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam