Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Külefli Kavşağı’nda sabaha karşı meydana gelen kazada, Tekirdağ-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA KÜLEFLİ KAVŞAĞI’NDA MEYDANA GELDİ
Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ’dan İzmir yönüne ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yolculara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.