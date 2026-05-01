Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA KÜLEFLİ KAVŞAĞI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ’dan İzmir yönüne ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yolculara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı