Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Külefli Kavşağı’nda sabaha karşı meydana gelen kazada, Tekirdağ-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KAZA KÜLEFLİ KAVŞAĞI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ’dan İzmir yönüne ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yolculara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
