Balıkesir Sındırgı 4,9 depremi öncü mü, artçı mı?

Günün erken saatlerinde bölgede 3,6 ve 3,4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Uzmanlar, 4,9'luk depremin 27 Ekim'deki ana depremin ardından gelen artçı sarsıntılar arasında yer aldığını belirtiyor. Peki, Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 4,9'luk deprem ana şokun devamı mı yoksa yeni bir depremin habercisi mi?

BALIKESİR SINDIRGI 4,9 DEPREMİ ÖNCÜ MÜ, ARTÇI MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki ana depremin ardından oluşan artçılardan biri olduğu bildirildi.

BURSA VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli deprem, Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve çevresindeki bazı illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 11 KİLOMETRE OLARAK BELİRLENDİ

AFAD verilerine göre, depremin yer kabuğunun yaklaşık 11,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Uzmanlar, bu tür yüzeye yakın depremlerin daha geniş alanlarda hissedilebileceğini belirtiyor.

AFAD'DAN UYARI VE ÇAĞRI

AFAD, bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü ve saha ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. Vatandaşlara panik yapılmaması çağrısında bulunan kurum, olası hasar veya yardım talepleri için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını hatırlattı.