Üye Girişi
Haberi Paylaş
Balıkesir milletvekilleri! 2023 Balıkesir seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Balıkesir milletvekilleri! 2023 Balıkesir seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Gündem Haberleri

Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Balıkesir milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti: Doğru adamla yola devamCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti: Doğru adamla yola devam

Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Balıkesir milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

2023 BALIKESİR MİLLETVEKİLLERİ!



AK PARTİ

İSMAİL OK

BELGİN UYGUR

MUSTAFA CANBEY

ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN

CHP

ENSAR AYTEKİN

SERKAN SARI

BURAK DALGIN

MHP

EKREM GÖKAY YÜKSEL

İYİ PARTİ

TURHAN ÇÖMEZ

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title