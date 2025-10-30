Haberler

Balıkesir KYK'da düşüp ölen kız kim, adı ne, hangi bölümde okuyordu, düştü mü, intihar mı etti?

Güncelleme:
Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan genç bir kız, 3. kattaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından geride bir not bulunduğu öğrenildi. Bu durum, genç kızın ölümünün bir düşme değil, intihar olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Peki, Balıkesir KYK'da hayatını kaybeden bu öğrenci kimdi, hangi bölümde eğitim görüyordu?

Balıkesir Üniversitesi KYK yurdunda meydana gelen olayda, 3. kattan düşen genç kız yaşamını kaybetti. Odasında bulunduğu iddia edilen bir not, olayın intihar şüphesini gündeme taşıdı. Balıkesir KYK'da düşerek ölen öğrencinin kimliği, okuduğu bölüm ve olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yönündeki detaylar kamuoyunda merak konusu oldu.

BALIKESİR KYK'DA DÜŞÜP ÖLEN KIZ KİM, ADI NE?

Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan genç bir kız, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası odasında bulunan bir not, intihar ihtimalini gündeme getirdi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre trajik olay, 29 Ekim Çarşamba gecesi Balıkesir'deki KYK kız yurdunda meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan üniversite öğrencisi, yurt binasının üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARKASINDA BIRAKTIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ

İddiaya göre, genç kızın geride "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi. Bu ifade, olayın intihar olabileceği yönündeki ihtimalleri güçlendirdi.

ŞEHİRDE DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Genç yaşta gelen bu acı haber, hem yurtta kalan öğrencileri hem de Balıkesir halkını derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencinin kimliği ve olayın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Detaylar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
