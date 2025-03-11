BALIKESİR HAVA DURUMU 12 MART: Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Balıkesir'de de hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 12 Mart 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 12 Mart Çarşamba günü Balıkesir'de hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Balıkesir için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının güncel tahminlerine göre, 12 Mart 2025 Çarşamba günü Balıkesir'de hava durumu sağanak olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 24°C, en düşük ise 7°C seviyelerinde olması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte daha ılıman bir hava bekleniyor.

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Balıkesir hava durumu