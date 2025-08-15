Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Ağustos Balıkesir depremi kaçta meydana geldi?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sismik hareketliliğin merkezi haline gelirken bugün bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar, "Balıkesir depremi büyüklüğü kaç?" sorusuna yanıt arıyor. "Sındırgı'da deprem mi oldu?" ve "Artçılar ne kadar sürecek?" gibi sorular, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. İşte Balıkesir'deki son depremin detayları...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından süren sismik hareketlilik kapsamında bugün 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi.

BÖLGEDE GÜNLERDİR ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sındırgı ve çevresi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntıyla beşik gibi sallanıyor. Uzmanlar, ana depremin ardından bölgede artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.