Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Ağustos Balıkesir depremi kaçta meydana geldi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Ağustos Balıkesir depremi kaçta meydana geldi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu, 6,1 büyüklüğündeki büyük depremin ardından yeniden gündemde. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sismik hareketliliğin merkezi haline gelirken bugün bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar, "Balıkesir depremi büyüklüğü kaç?" sorusuna yanıt arıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sismik hareketliliğin merkezi haline gelirken bugün bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar, "Balıkesir depremi büyüklüğü kaç?" sorusuna yanıt arıyor. "Sındırgı'da deprem mi oldu?" ve "Artçılar ne kadar sürecek?" gibi sorular, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. İşte Balıkesir'deki son depremin detayları...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından süren sismik hareketlilik kapsamında bugün 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 15 Ağustos Balıkesir depremi kaçta meydana geldi?

BÖLGEDE GÜNLERDİR ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sındırgı ve çevresi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntıyla beşik gibi sallanıyor. Uzmanlar, ana depremin ardından bölgede artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 15 Ağustos Balıkesir depremi kaçta meydana geldi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Arda Turan! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi

Yok artık Arda! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.