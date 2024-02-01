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Baldır neresi? Baldır bacağın neresidir? Baldır nerede bulunur? Baldır ne demek, ne anlama geliyor?

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Baldır neresidir? Baldır nereye verilen isimdir? TDK'ya göre baldır ne demek, ne anlama geliyor? Baldır bacağın neresidir? Baldır bacağın hangi bölümüdür? Baldır bacağın hangi tarafına verilen isimdir? Baldır vücutta nerede bulunur? Baldır bacakta mı bulunuyor? Baldırın yeri neresi? Baldır ile ilgili bilgilere kısaca haberimizden ulaşabilirsiniz.

TDK'ya göre baldır ne anlama geliyor merak edildi. Baldır nedir, ne demektir? Baldır nerede yer alıyor? Baldır nerede bulunur? Baldırın yeri neresi? Baldır neresi? Detaylar yazımızda.

BALDIR NE DEMEK? (TDK'YA GÖRE)

Türk Dil Kurumu'na göre baldır "Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik" ve "Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı." anlamlarına gelmektedir.

Baldır neresi? Baldır bacağın neresidir? Baldır nerede bulunur? Baldır ne demek, ne anlama geliyor?

TDK'ya göre baldır 1. anlamı : Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik.

TDK'ya göre baldır 2. anlamı : Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı.

BALDIR NERESİ? BALDIR NEREDE BULUNUR?

Baldır, bacağın topuk ile diz arasında bulunan bölümüne verilen isimdir. Baldırın insan vücudundaki yerine aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Baldır neresi? Baldır bacağın neresidir? Baldır nerede bulunur? Baldır ne demek, ne anlama geliyor?Baldır (Kaynak: Vikipedi)

Yukarıda gördüğünüz gibi baldır diz kısmı ile ayak topuğu arasında yer alan arka taraftaki kısma denilir. Özellikle burada bulunan baldır kasları, vücuttaki diz bağlarının desteklenmesi bakımından çok önem taşımaktadır. Bu kaslar dizin darbelere karşı korunmasını sağlayabiliyor.

Bazı kaynaklara göre diz kapağı ile kalça kemiği arasındaki et kaslı bölümüne de baldır denildiği görülmektedir. Fakat TDK'nın resmi sitesinden yer alan bilgiye göre baldır ayak bileği ile diz arasında olan kısma denilmektedir. Diğer bir adı ise incik olarak geçiyor.

Baldır neresi? Baldır bacağın neresidir? Baldır nerede bulunur? Baldır ne demek, ne anlama geliyor?Kas sistemi

BALDIR AĞRISI NEDEN OLUR?

Kadınlarda baldır ağrılarının en büyük nedeni topuklu ayakkabılardır. Sürekli olarak kullanılan topuklu ayakkabılar baldır kaslarını küçültebilir ve güçsüzleştirebilir denilmiştir. Uzmanlara göre gün ieçrisinde sürekli topuklu ayakkabı kullanılmamalıdır. Düz tabanlı terlikler baldır kaslarının düzelmesini sağlayabilir.

Bunun dışında basketbol, futbol, voleybol gibi hareketli sporlarda baldır kasları zarar görebilir. Bu bakımdan bu sporları yaparken dikkatli oynanmalıdır. Spor yapmadan önce kas hareketleri, esneme ve gevşeme hareketleri yapılmalıdır.

Ek olarak damar hastalıkları, soğuk algınlığı, kas gevşemesi vb. rahatsızlıklar da baldır ağrısına neden olabilmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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