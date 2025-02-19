Bala Hatun nasıl öldü (Tarihte) gerçekte nasıl öldü, yanarak mı öldü?

Tarihte Bala Hatun'un nasıl öldüğü sorgulanıyor. Rabia Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı. Vezir Alâeddin Bey'in annesidir. Peki, Bala Hatun nasıl öldü (Tarihte) gerçekte nasıl öldü, yanarak mı öldü?

BALA HATUN NASIL ÖLDÜ?

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.

Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde önemli bir figürdür. Osman Gazi'nin eşi ve Orhan Gazi'nin annesidir. Ancak Bala Hatun'un ölümüne dair kesin ve ayrıntılı bir tarihsel bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda, Orhan Gazi'nin annesi olarak Bala Hatun'un 1320'lerde veya 1330'larda vefat ettiğine dair tahminler yer alır, ancak ölüm şekliyle ilgili belirgin bir bilgi yoktur. Tarihçiler genellikle onun ölümünün doğal sebeplerle olduğu yönünde yorum yaparlar, fakat bu konuda net bir bilgi bulunmamaktadır.