Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde, İzmir Gaziemir'deki "Örke Kasap (Mert Et) - Ahmet Örke" firmasına ait "Dana Kasap Sucuk" ürününde at veya eşek eti tespit edildi.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Gaziemir'deki "Örke Kasap (Mert Et) - Ahmet Örke" firmasının "Dana Kasap Sucuk" ürününde at veya eşek eti tespit etti.
  • Ürünün parti numarası STT: 13.06.2025 olarak belirlendi.
  • Bakanlık, denetimlerini "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıklarında sürdürüyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 81 ilde yürütülen denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürün ve markalar kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, son olarak "güvenilirgıda.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan listede 11 Kasım 2025 tarihli yeni verileri duyurdu.

TEK TIRNAKLI ETİNDEN SUCUK

Yeni listede yer alan en dikkat çekici detaylardan biri, İzmir Gaziemir'de faaliyet gösteren "Örke Kasap (Mert Et) - Ahmet Örke" isimli firmaya ait "Dana Kasap Sucuk" adlı üründe yapılan incelemelerde tek tırnaklı eti (at veya eşek eti) tespiti oldu. Söz konusu ürünün parti numarası STT: 13.06.2025 olarak açıklandı. Bakanlık, bu tür vakaların halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini belirterek vatandaşları ürün etiketlerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

İşte paylaşılan listedeki o kısım;

"DENETİMLER SÜRECEK" MESAJI

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki ayrı başlıkta sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, bu firmalara hem idari para cezası hem de yasal işlem uygulandığını, halkın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Tüketici Hakları
