7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlının Antalya'da JASAT tarafından yakalandığını duyurdu. Şahsın cinayeti arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediği ve akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı tespit edildi.

  • M.T. isimli şahıs, 7 yıl önce Diyarbakır'da işlediği cinayet nedeniyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.
  • M.T., Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı.
  • Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; M.T.'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşa yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.

"11 AYDA 188 ŞAHIS YAKALANIP ADALETE TESLİM EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya hakkında hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği paylaşımda, "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2.5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
