Bakan Tunç'tan kadına yönelik şiddete sıfır tolerans mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesini vurgulayan bir mesaj paylaştı. Tunç, "Kadına yönelik şiddeti, insanlık ailesinin tamamına yöneltilmiş bir ihanet olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yöneltilmiş en çirkin saldırı olarak nitelendirdi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2026-2030 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.
  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ailelerin korunması, kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi ve önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesi kararlılıkla devam edecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddeti topluma ve insanlık onuruna yapılmış en ciddi saldırı olarak nitelendirdi. Tunç, şiddetin her türüne karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

"İNSANLIĞA İHANET"

"Kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz; çünkü bu, insanlık ailesine karşı işlenmiş bir ihanet anlamına gelir." diyen Bakan Tunç, mesajında şunları ifade etti:

"Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en çirkin saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü, özellikle kadına yönelik olanını tartışmasız biçimde reddediyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddeti, insanlık ailesinin tamamına yöneltilmiş bir ihanet olarak görüyoruz."

ULUSAL EYLEM PLANI İLE KARARLILIK VURGUSU

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2026-2030 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Tunç,plan doğrultusunda şiddetin önlenmesine yönelik ailelerin korunması, kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi ve önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti ve"25 Kasım'da bir kez daha altını çiziyoruz: Her türlü şiddete karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.

Mesajında toplumun tüm kesimlerini şiddete karşı duyarlı olmaya çağıran Tunç'un paylaşımı şöyle:

Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en çirkin saldırıdır.

Şiddetin hiçbir türünü, özellikle kadına yönelik olanını tartışmasız biçimde reddediyoruz.

Çünkü kadına yönelik şiddeti, insanlık ailesinin tamamına yöneltilmiş bir ihanet olarak görüyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, sıfır tolerans ilkesiyle her türlü şiddete karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizin bir kez daha altını çiziyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ailelerimizin korunması, kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesiyle ilgili önemli düzenlemeleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Haberler.com
