Haberler

Bakan Tunç net konuştu: Kadına şiddette geri adım yok, taviz yok, müsamaha yok

Bakan Tunç net konuştu: Kadına şiddette geri adım yok, taviz yok, müsamaha yok Haber Videosunu İzle
Bakan Tunç net konuştu: Kadına şiddette geri adım yok, taviz yok, müsamaha yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'nde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin kararlı duruşunu vurguladı. Tunç, "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle tüm mekanizmaların güçlendirildiğini belirterek, "Kadına yönelik şiddet konusunda geri adım yoktur, hiçbir zaman taviz yoktur, müsamaha yoktur" dedi.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddetle mücadelede geri adım, taviz veya müsamaha olmadığını belirtti.
  • Devletin kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal ve idari mekanizmaları tereddütsüz uyguladığı ve güçlendirdiği ifade edildi.
  • Şiddete karşı sıfır tolerans politikası ve mağduru koruyan, faile caydırıcı yanıt veren bir anlayış benimsendiği vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Adalet hizmetlerini bir imkan olarak değil, kadının doğuştan sahip olduğu hakların güvencesi olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS" MESAJI

Bakan Tunç, konuşmasının devamında kadınların güven içinde yaşadığı bir ülkenin ancak hukukun etkinliği ve insan haklarına bağlılıkla mümkün olacağını belirterek, "Her bir kadının güven içinde yaşadığı bir ülke, ancak hukukun kudretiyle, insan haklarına sadakatle ve şiddete karşı sıfır tolerans iradesiyle mümkündür." dedi.

"TÜM MEKANİZMALARI TEREDDÜTSÜZ UYGULUYOR VE GÜÇLENDİRİYORUZ"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığın altını çizen Tunç, devletin tüm yasal ve idari süreçlerde hızlı ve caydırıcı adımlar attığını belirterek şu sözleri kullandı:

"Bu yüzden kararlılığımız nettir. Adalete erişimi güçlendiren, mağduru koruyan, faile hızlı ve caydırıcı şekilde karşılık veren tüm yasal ve idari mekanizmaları, hiçbir tereddüt göstermeksizin uyguluyor ve daha da güçlendiriyoruz."

"DEVLET ŞİDDETİ GİZLEYEN DEĞİL, AÇIĞA ÇIKARAN BİR İRADEYİ TEMSİL EDİYOR"

Tunç, bugün gelinen noktada devletin mağduru güçlendiren bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada devletimiz, şiddeti gizleyen değil açığa çıkaran; faile göz yuman değil hesap soran; mağduru yalnız bırakan değil; yanında dimdik duran bir iradeyi temsil etmektedir." dedi.

"BU MÜCADELE DEVLET OLMANIN GEREĞİDİR"

Mücadelenin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bizim için bu mücadele bir tercih değil, devlet olmanın gereğidir." dedi.

"GERİ ADIM YOKTUR, TAVİZ YOKTUR, MÜSAMAHA YOKTUR"

Bakan Tunç, konuşmasının sonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığı tekrar vurguladı:

"Bu nedenle buradan bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz ki, kadına yönelik şiddet konusunda geri adım yoktur, hiçbir zaman taviz yoktur, müsamaha yoktur."

Tunç, siyasi iradenin ve tüm kurumların ortak duruşunun net olduğunu hatırlatarak sözlerini, "Siyasetin, bürokrasinin, sivil toplumun ve tüm kurumlarımızın ortak tutumu güçlü, net ve kararlıdır." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB açık kapı bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.