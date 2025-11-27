Bakan Tunç net konuştu: Kadına şiddette geri adım yok, taviz yok, müsamaha yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Adalet hizmetlerini bir imkan olarak değil, kadının doğuştan sahip olduğu hakların güvencesi olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS" MESAJI

Bakan Tunç, konuşmasının devamında kadınların güven içinde yaşadığı bir ülkenin ancak hukukun etkinliği ve insan haklarına bağlılıkla mümkün olacağını belirterek, "Her bir kadının güven içinde yaşadığı bir ülke, ancak hukukun kudretiyle, insan haklarına sadakatle ve şiddete karşı sıfır tolerans iradesiyle mümkündür." dedi.

"TÜM MEKANİZMALARI TEREDDÜTSÜZ UYGULUYOR VE GÜÇLENDİRİYORUZ"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığın altını çizen Tunç, devletin tüm yasal ve idari süreçlerde hızlı ve caydırıcı adımlar attığını belirterek şu sözleri kullandı:

"Bu yüzden kararlılığımız nettir. Adalete erişimi güçlendiren, mağduru koruyan, faile hızlı ve caydırıcı şekilde karşılık veren tüm yasal ve idari mekanizmaları, hiçbir tereddüt göstermeksizin uyguluyor ve daha da güçlendiriyoruz."

"DEVLET ŞİDDETİ GİZLEYEN DEĞİL, AÇIĞA ÇIKARAN BİR İRADEYİ TEMSİL EDİYOR"

Tunç, bugün gelinen noktada devletin mağduru güçlendiren bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada devletimiz, şiddeti gizleyen değil açığa çıkaran; faile göz yuman değil hesap soran; mağduru yalnız bırakan değil; yanında dimdik duran bir iradeyi temsil etmektedir." dedi.

"BU MÜCADELE DEVLET OLMANIN GEREĞİDİR"

Mücadelenin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bizim için bu mücadele bir tercih değil, devlet olmanın gereğidir." dedi.

"GERİ ADIM YOKTUR, TAVİZ YOKTUR, MÜSAMAHA YOKTUR"

Bakan Tunç, konuşmasının sonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığı tekrar vurguladı:

"Bu nedenle buradan bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz ki, kadına yönelik şiddet konusunda geri adım yoktur, hiçbir zaman taviz yoktur, müsamaha yoktur."

Tunç, siyasi iradenin ve tüm kurumların ortak duruşunun net olduğunu hatırlatarak sözlerini, "Siyasetin, bürokrasinin, sivil toplumun ve tüm kurumlarımızın ortak tutumu güçlü, net ve kararlıdır." ifadeleriyle tamamladı.